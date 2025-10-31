Milei y Macri cenan en la Quinta de Olivos tras el triunfo electoral de LLA

El presidente Javier Milei comparte esta noche una cena en la Residencia de Olivos con el ex mandatario y líder del PRO, Mauricio Macri, en medio de las versiones de cambios en el Gabinete y la búsqueda de consensos por parte del Gobierno para concretar reformas estructurales.

El ex presidente ingresó a la Quinta de Olivos pasadas las 19.30 por el túnel ubicado en el ingreso de Avenida Libertador. De la cena participaría también la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Se espera que, en el primer encuentro entre ambos tras la clara victoria electoral de La Libertad Avanza, Macri insista con algunas observaciones sobre la gestión del presidente libertario y el Presidente busque que se ratifique el apoyo del partido amarillo en el Congreso para sacar las reformas que ya comenzó a analizar con los gobernadores: la laboral, la impositiva y la del Código Penal.

"Me ha hecho sugerencias. Bueno, hoy en la dinámica, yo entiendo que hay cosas que me gustarían que funcionen mejor", comento Milei en la reciente entrevista que dio sobre las anteriores reuniones que mantuvo con Macri, previo a la victoria del último domingo y posteriores a la derrota en la provincia de Buenos Aires en los comicios del 7 de septiembre.

En la previa al encuentro, el líder del partido amarillo buscó marcar un poco la cancha y sostuvo que el PRO tendrá su propio candidato presidencial en 2027 cuando Milei buscará su reelección. Y Patricia Bullrich avanzó en las horas previas con la ruptura del bloque del PRO y el pase de siete diputados que le responden hacia la bancada de LLA.