Pedro Solans: “Es una forma de celebrar nuestra propia identidad”

Villa Carlos Paz. El escritor y periodista Pedro Jorge Solans, integrante de la Comisión por la Identidad Carlospacense, también participó del acto de apertura de la 2° Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz y destacó la importancia del evento como parte de una política cultural sostenida.

“Esta es la segunda feria internacional, es una continuidad y un aporte más a la política de Estado del gobierno municipal en incorporar las expresiones artísticas y culturales a la oferta turística de la ciudad”, afirmó Solans.

El autor consideró que el encuentro literario llega en un momento oportuno: “Creo que es una manera de que la oferta, el producto turístico carlospacense, se aggiorne a los tiempos que se vienen, donde no se puede dejar de lado ningún sector, y menos un patrimonio tan importante como el que tenemos, que es el cultural y el artístico”.

Finalmente, remarcó que la feria “representa una forma de celebrar nuestra propia identidad”, al reunir en un mismo espacio a escritores, artistas, instituciones y vecinos.

