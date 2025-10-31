Rafael Oteriño: “Estar en una feria del libro es como estar en casa”

Villa Carlos Paz. El presidente de la Academia Argentina de Letras, Rafael Felipe Oteriño, fue uno de los invitados de honor en la inauguración de la 2° Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz y compartió una reflexión sobre el valor de la palabra y del encuentro entre autores y lectores.

“Yo traigo la representación de la Academia Argentina de Letras. Ustedes saben, es la que hace los diccionarios, la que revisa el lenguaje, la que recoge de la calle las palabras en uso, y se entronizan, se estudian y luego se incorporan al Diccionario de la Lengua”, explicó Oteriño.

El académico destacó la relevancia del evento cultural: “Estar en una feria del libro es como estar en casa. He venido invitado, muy agradecido, pero realmente participando de este momento tan espléndido en el que el autor se reencuentra con el lector, el editor con el escritor, en fin, es el mundo en el que nosotros nos movemos y que realmente es tan valioso”.

Y concluyó: “Los escritores son los primeros difusores del vigor de la literatura, pero reforzarlo con una feria del libro, con este ámbito tan espléndido, me parece que es un buen vínculo para el lector, encontrar al lector con el libro, lo cual es lo más valioso”.