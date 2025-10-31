Tántera, Vaccarini y Bertorello, galardonados por su aporte a la historia carlospacense

Villa Carlos Paz. En el marco de la segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz, se entregó el Premio Eduardo Furt 2025 a tres figuras fundamentales en la construcción de la memoria e identidad local: Edgardo Tántera, Jorge Vaccarini y Eldor Bertorello.

Durante el reconocimiento recibido en representación de Edgardo Tántera, Natalia Lenci destacó la trayectoria, dedicación y pasión por la historia de quienes, a lo largo de los años, han dejado una huella invaluable en la cultura carlospacense.

“Solo agradecimiento. Hoy me toca recibir este galardón en nombre de Edgardo Tántera, que no pudo estar presente por un viaje programado. Este reconocimiento es para tres grandes historiadores y amigos, Vaccarini, Tántera y Bertorello, que con enorme compromiso vienen trabajando desde hace muchísimos años, sin otro interés que dejar una huella en la identidad de Villa Carlos Paz”, expresó Lenci.

Durante el acto, Vaccarini evocó sus orígenes y su profundo vínculo con la ciudad. “Llegué a Carlos Paz de muy pequeño. Me crié entre montes, cuando esto recién comenzaba, y tuve la suerte de hacer la primaria aquí. Los maestros que me formaron me dieron una educación tan sólida que pude ingresar al Colegio Monserrat, y eso fue gracias a ellos. Este reconocimiento me honra, pero también me hace pensar en todos los que construyeron esta ciudad desde sus raíces.”

Por su parte, Eldor “Piti” Bertorello, con su inconfundible humor y emoción, recordó cómo nació su interés por la historia local.

“Yo no iba a la escuela, no me gustaba, pero me encantaba leer. Y una vez encontré una frase que decía: ‘La historia es todo lo que se escribió, pero no todo lo que sucedió’. Ahí entendí que había mucho por contar. Empecé copiando a los maestros y terminé haciendo programas, documentales y libros. La historia de Carlos Paz es riquísima y sigue viva en su gente.”

Finalmente, Bertorello agradeció el gesto y elogió la labor cultural de la feria:

“A Pedro Solans hay que agradecerle por ponerle el pecho a este evento. Este premio lo comparto con todos los que aman la historia y trabajan por mantenerla viva".

El Premio Jorge Furt se consolida como un símbolo de respeto y admiración hacia quienes dedican su vida a preservar la memoria colectiva y fortalecer la identidad carlospacense, pilares fundamentales en el entramado cultural de la ciudad.