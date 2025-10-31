Villa Carlos Paz habilitó las apps de viajes como Uber y Cabify

Por unanimidad, el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó la reglamentación de las aplicaciones de viajes como Uber, Cabify y DiDi. Durante la sesión que se celebró este viernes 31 de octubre, los ediles votaron favorablemente un proyecto que había sido presentado por la concejal Noelia García Roñoni (PRO).

La medida apunta a regularizar el funcionamiento de plataformas digitales que ya han sido implementadas en varias ciudades del país, con el objetivo de agilizar viajes, facilitar sus reservas, permitir opciones de pagos virtuales y monitorear los recorridos en tiempo real. Pero además, se apunta a la generación de nuevos puestos de trabajo para conductores.

García Roñoni destacó el avance y la consolidación de las apps que permiten la contratación de un servicio privado de transporte por medio de celulares y la generación de empleo genuino y ponderó además la creación de un registro de empresas propietarias de plataformas electrónicas habilitadas, propietarios de vehículos habilitados para la prestación del servicio y conductores no propietarios, designados y habilitados para prestar el servicio.

Las aplicaciones podrán operar siempre y cuando cumplan con los presupuestos básicos instalados por la ley de transporte.