Vuelven las lluvias, tormentas fuertes y el descenso de temperatura a Carlos Paz

Luego de una jornada cálida que alcanzó los 28.2°C con cielo despejado y viento del este a 25 km/h, Villa Carlos Paz se prepara para un cambio abrupto en las condiciones del tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica tormentas aisladas durante la madrugada y mañana del sábado, con tormentas fuertes hacia la tarde y noche, lo que marcará el inicio de un período inestable en toda la región de Punilla.

Las temperaturas bajarán progresivamente, con una mínima prevista de 11°C y una máxima de 26°C, y vientos variables del norte, sur y este.

A partir del martes, se espera el ingreso de aire frío con máximas que no superarán los 18°C, y mínimas cercanas a los 10°C, manteniéndose la inestabilidad hasta el jueves.

La humedad, actualmente en 38%, tenderá a aumentar durante el fin de semana, lo que favorecerá el desarrollo de precipitaciones.