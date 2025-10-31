Vuelven las lluvias, tormentas fuertes y el descenso de temperatura a Carlos Paz

Cambio de tiempo en las sierras
Vuelven las lluvias, tormentas fuertes y el descenso de temperatura a Carlos PazTras varios días de calor y cielo despejado, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa tormentas fuertes para este sábado, acompañadas por un marcado descenso térmico que se extenderá durante la próxima semana.
Luego de una jornada cálida que alcanzó los 28.2°C con cielo despejado y viento del este a 25 km/h, Villa Carlos Paz se prepara para un cambio abrupto en las condiciones del tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica tormentas aisladas durante la madrugada y mañana del sábado, con tormentas fuertes hacia la tarde y noche, lo que marcará el inicio de un período inestable en toda la región de Punilla.
Las temperaturas bajarán progresivamente, con una mínima prevista de 11°C y una máxima de 26°C, y vientos variables del norte, sur y este.
A partir del martes, se espera el ingreso de aire frío con máximas que no superarán los 18°C, y mínimas cercanas a los 10°C, manteniéndose la inestabilidad hasta el jueves.
La humedad, actualmente en 38%, tenderá a aumentar durante el fin de semana, lo que favorecerá el desarrollo de precipitaciones.