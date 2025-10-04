Anuncian para hoy fuertes vientos y baja de la temperatura

Córdoba. El Observatorio Hidrometeorológico de la provincia de Córdoba informó que entre las 22 horas de hoy sábado 4 y las 3 de mañana se producirá un brusco cambio de temperatura, acompañado por fuertes ráfagas de viento del sector sur.

Según adelantaron, durante el sábado la temperatura alcanzará los 34°C de máxima, pero descenderá de manera abrupta debido al ingreso de un frente frío, que provocará ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora (km/h).

Recomendaciones de prevención

Ante el fenómeno meteorológico, las autoridades difundieron una serie de medidas de precaución para la población:

No sacar la basura.

Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad.

Para minimizar el riesgo de rayos, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atentos ante la posible caída de granizo.

Mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Preparar una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Contactos de emergencia

Finalmente, recordaron que ante cualquier inconveniente, los vecinos pueden comunicarse a los números 103 (Defensa Civil) o 107 (emergencias de salud).

