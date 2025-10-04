Educación verde: el Aula Ambiental reunió a más de 60 participantes

El Aula Ambiental Municipal de Villa Carlos Paz abrió sus puertas este sábado para una nueva Jornada de Puertas Abiertas, donde más de 60 personas participaron de actividades educativas y recreativas centradas en la conciencia ecológica y la sustentabilidad.

Durante el encuentro, la bióloga Cecilia Eynard brindó una charla-taller sobre Jardines Nativos, en la que compartió herramientas para fomentar la biodiversidad urbana y recuperar especies autóctonas.

Los asistentes también realizaron un recorrido por la huerta orgánica, el vivero, la biopiscina y el sendero interpretativo, espacios que forman parte del aula y permiten experimentar la relación entre naturaleza y comunidad.

Como cierre, se llevó a cabo un Ecocanje, donde se abordaron prácticas de compostaje, separación y gestión de residuos, reforzando los hábitos sostenibles entre los vecinos.

La jornada combinó aprendizaje, disfrute y compromiso ambiental, reafirmando el propósito del Aula Ambiental de acercar a la comunidad al cuidado de los recursos naturales y la vida sustentable.