La Cumbre realizó la EcoFeria 4R con proyectos de reciclaje y sustentabilidad

Una nueva edición de la EcoFeria 4R se llevó a cabo en la localidad de La Cumbre, con la participación de numerosas instituciones educativas y comunitarias que presentaron proyectos dedicados al cuidado del medio ambiente.

El evento, impulsado por el Colegio Nuestra Señora de Lourdes, busca cada año visibilizar ideas y acciones concretas orientadas a la protección ambiental, la gestión responsable de residuos y la promoción de hábitos sostenibles.

Durante la jornada se expusieron trabajos relacionados con las cuatro “R” del reciclaje: reducir, reutilizar, reciclar y repensar, con propuestas que van desde la reutilización de materiales hasta innovaciones ecológicas en energías renovables, huertas urbanas y compostaje.

Desde el municipio destacaron la iniciativa como una “verdadera usina de ideas” que refleja el compromiso de la comunidad educativa y de los vecinos en la construcción de un futuro más sostenible.