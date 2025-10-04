Tormentas intensas llegarán a Carlos Paz este sábado

Villa Carlos Paz y gran parte del valle de Punilla se encuentran bajo alerta amarillo por tormentas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional en su reporte de las 6.06 de la mañana de este sábado.

El organismo anticipa que durante la noche podrían registrarse tormentas fuertes con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 40 y el 70 por ciento. Además, no se descarta la ocurrencia de ráfagas intensas, que alcanzarían entre 51 y 59 kilómetros por hora.

A lo largo de la jornada, la ciudad transitará un cambio marcado de condiciones: la mañana se presenta despejada, con temperaturas en ascenso que llegarán a los 30 grados durante la tarde. Sin embargo, hacia la noche el ingreso de la inestabilidad dará lugar a precipitaciones y tormentas de variada intensidad.

El registro de las 9 de la mañana en la estación Córdoba Observatorio indicó una temperatura de 23,4 grados, con cielo despejado, humedad del 68%, presión de 954,8 hPa y viento del norte a 12 km/h.

El pronóstico extendido señala un brusco descenso de temperaturas a partir del domingo, con una mínima de 11 y una máxima de 23 grados. El lunes continuará la tendencia con apenas 5 grados de mínima y 20 de máxima.