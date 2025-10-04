Tras una jornada sofocante, llega un frente frío con tormentas y ráfagas intensas

La Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad informó que desde la tarde-noche de este sábado 4 de octubre se espera el ingreso de un frente frío que marcará un brusco cambio de las condiciones del tiempo en la provincia.

El fenómeno afectará especialmente el sur, suroeste y las sierras de Córdoba, con tormentas localmente fuertes, caída de granizo y vientos que podrían superar los 100 km/h en algunos sectores. Las temperaturas, que hoy alcanzaron valores cercanos a los 33 °C, descenderán de forma notable hacia el domingo.

Las autoridades pidieron extremar precauciones, evitar actividades al aire libre en el horario crítico, asegurar objetos sueltos y conducir con cuidado ante posibles ráfagas y lluvias intensas.

Ante cualquier emergencia, se recomienda comunicarse con las autoridades locales o con los servicios de emergencia habilitados en cada municipio.