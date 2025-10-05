Después de una jornada agobiante, llegaron la lluvia y el granizo

Villa Carlos Paz. Después de una jornada de sábado con calor agobiante, finalmente en horas de la madrugada llegaron la lluvia y el granizo a la Provincia de Córdoba. Durante el día el termómetro trepó hasta los 35.7°C en la ciudad de Córdoba.

Las tormentas comenzaron por el sur provincial, donde localidades como Bulnes, Laboulaye y Vicuña Mackenna registraron lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y una impactante caída de granizo de gran tamaño, que sorprendió a los vecinos y generó preocupación.

En diálogo con Cadena 3, el intendente de Bulnes, Rubén Máspero, confirmó que “la pedreada fue muy importante” y que, aunque por el momento no se registran daños graves, la magnitud de las piedras fue “notoria”. La localidad también sufrió cortes de luz temporales durante el temporal.



¿Cómo estará el clima los próximos días?



Domingo 5 de octubre: mínima de 15°C y máxima de 24°C. Tormentas aisladas durante la mañana y viento sur con ráfagas de hasta 69 km/h.

Lunes 6 de octubre: mínima de 8°C y máxima de 22°C. Cielo algo nublado.

Martes 7 de octubre: mínima de 9°C y máxima de 26°C. Jornada despejada.

Miércoles 8 de octubre: mínima de 12°C y máxima de 29°C. Algo nublado.

Jueves 9 de octubre: mínima de 13°C y máxima de 30°C. Cielo mayormente despejado.