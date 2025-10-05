Reconocieron a bomberos destacados en el aniversario del cuartel

Este sábado 5 de octubre, Villa Carlos Paz celebró un nuevo aniversario del Cuartel de Bomberos Voluntarios con un emotivo acto desarrollado en la Plaza del Bombero, donde se rindió homenaje al compromiso y la vocación de servicio de quienes integran la institución.

La ceremonia contó con la presencia del intendente Esteban Avilés, la presidenta del Concejo de Representantes Alejandra Roldán y el secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes Sebastián Boldrini, junto a miembros del cuerpo activo, familiares y vecinos de la ciudad.

El encuentro comenzó con el tradicional desfile de los bomberos, quienes marcharon con orgullo frente a la comunidad, mostrando parte del equipamiento y los vehículos con los que día a día enfrentan emergencias y operativos en toda la región.

Durante el acto se entregaron reconocimientos a miembros destacados del cuartel, en reconocimiento a su trayectoria, compromiso y servicio a la comunidad.

El homenaje cerró con un mensaje de gratitud hacia quienes, desde hace años, mantienen viva la vocación de ayudar y proteger a los vecinos de Villa Carlos Paz.