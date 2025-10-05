Seis nuevos pilotos cordobeses se entrenan para combatir incendios

La Dirección Provincial de Aeronáutica del Gobierno de Córdoba lleva adelante un programa de formación destinado a nuevos pilotos que se incorporarán a la flota aérea del Plan Provincial de Manejo del Fuego. El entrenamiento incluye etapas diferenciadas para quienes comandarán aviones hidrantes y para quienes operarán helicópteros.

Los aspirantes a pilotear los aviones hidrantes comienzan con prácticas en un Cessna 206, una aeronave intermedia que permite familiarizarse con maniobras básicas bajo la supervisión de pilotos experimentados y doble comando. Este proceso constituye la base para operar luego los Air Tractor AT 802 y AT 802 Fire Boss, modelos clave en el combate contra incendios forestales.

Según explicó Matías Aichino, coordinador de Operaciones Aéreas para Combates de Incendios Forestales, “la Dirección cuenta con un plantel que supera las diez aeronaves. Entre helicópteros y aviones, requerimos de un equipo fijo que nos permita trabajar las 24 horas del día ante cualquier emergencia. Allí reside la importancia de las capacitaciones que estamos llevando a cabo actualmente”.

Los seis nuevos pilotos —procedentes de distintas localidades de Córdoba y Santa Fe— poseen experiencia previa en aviación, desde el ámbito militar hasta la aeroaplicación o el vuelo comercial. Su formación incluye clases teóricas, vuelos de entrenamiento y uso de simulador durante un mes aproximadamente.

Uno de ellos, Alejandro Ginebró, piloto con más de 30 años de experiencia en aviones fumigadores, expresó: “Soy de Las Varillas y mi papá fue director de los bomberos voluntarios de allá. Es un orgullo formar parte de este equipo que es reconocido en toda Latinoamérica”.

Además de combatir incendios, las aeronaves también realizan evacuaciones sanitarias, traslados de bomberos y tareas logísticas en zonas de difícil acceso.

Actualmente, la brigada aérea cordobesa dispone de tres Air Tractor AT802A, un Air Tractor AT802 Fire Boss y un avión vigía Cessna 206, además de cuatro helicópteros: dos AIRBUS AS350B3, un AIRBUS EC135 T2+ y un AIRBUS H145.

Pedro Paczkowski, instructor del equipo, subrayó: “Tener una flota propia nos da respuesta inmediata ante emergencias. Es clave contar con un gobierno que invierte en equipamiento para mejorar cada día nuestra labor”.

A comienzos de este año, la Provincia sumó un nuevo avión hidrante bicabina Air Tractor AT802A, adquirido por U$S 3.817.495, que además permitirá el entrenamiento conjunto de instructores y pilotos en formación.