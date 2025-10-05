Villa General Belgrano instala una pasarela peatonal hacia la nueva terminal

En Villa General Belgrano comenzó el montaje de una pasarela peatonal que facilitará el acceso a la nueva terminal de ómnibus, actualmente en su etapa final de ejecución. La estructura se ubica frente al nuevo predio, sobre el ingreso a la localidad por Ruta 5, y tiene como objetivo mejorar la seguridad peatonal de quienes se desplazan hacia o desde el casco céntrico.

El diseño de la pasarela mantiene la impronta arquitectónica centroeuropea característica de la villa, buscando integrarse al paisaje urbano y turístico del lugar.

La obra de la terminal, que reemplazará a la actual emplazada dentro del casco urbano, demandará una inversión total estimada en 4.000 millones de pesos. Según informaron desde el municipio, el proyecto se concretó tras seis años de gestiones ante la Nación, que originalmente se comprometió a financiar una parte sustancial, aunque finalmente no se concretó el aporte.

Ante el recorte de la obra pública nacional, el municipio destinó unos 1.800 millones de pesos de fondos propios, mientras que la Provincia de Córdoba contribuye con 350 millones para completar la obra.