Carlos Paz vivirá el Global Big Day 2025 con una jornada de observación de aves

Villa Carlos Paz se prepara para vivir una nueva jornada de contacto con la naturaleza. Este sábado 11 de octubre, la ciudad participará de la segunda edición del Global Big Day 2025, una propuesta internacional que invita a observar, registrar y disfrutar la diversidad de aves locales.

La iniciativa, organizada por Ambiente VCP en articulación con Parques Nacionales, busca promover el turismo de naturaleza y la valoración de la biodiversidad que rodea el lago San Roque.

El encuentro será a las 9:00 horas en la intersección de Illia y Artigas, sobre la costa del lago, donde los participantes podrán recorrer el entorno guiados por especialistas en avifauna. No se requiere experiencia previa, solo interés y ganas de descubrir el mundo de las aves.

Desde la organización recomiendan asistir con ropa cómoda, gorra, protección solar y agua, además de binoculares, cámaras, celulares o libretas para anotar observaciones. La actividad es libre y gratuita, y se inscribe dentro del calendario global de avistamiento que conecta observadores de todo el mundo.

El Global Big Day es una celebración simultánea que reúne a miles de aficionados en distintos países, impulsando la observación responsable, el cuidado ambiental y la difusión del patrimonio natural de cada región.