Cinco ciudades cordobesas crean una comisión intermunicipal para unificar tributos

En un hecho histórico para la provincia, los intendentes de Córdoba Capital, Río Cuarto, San Francisco, Villa María y Alta Gracia firmaron el acta fundacional de la Comisión Tributaria Intermunicipal Permanente (CTIP), un nuevo organismo de cooperación destinado a simplificar y modernizar los sistemas tributarios locales.

La constitución formal se llevó a cabo en la ciudad de San Francisco, con la presencia de los intendentes Daniel Passerini, Guillermo De Rivas, Damián Bernarte, Eduardo Accastello y Marcos Torres Lima.

El espacio tiene como objetivo armonizar los regímenes tributarios municipales de las cinco localidades más pobladas de Córdoba, generando procesos más simples y previsibles para los contribuyentes, y fortaleciendo la seguridad jurídica en los distintos distritos.

Durante el acto, Daniel Passerini destacó la importancia del trabajo articulado:

“Elegimos trabajar en soluciones estructurales, decisiones políticas fuertes. Todos los intendentes que estamos acá expresamos la voluntad de que en cada una de nuestras ciudades el trabajo, el empleo, el desarrollo y la actividad económica sean impulsadas a partir de este acuerdo”.

La CTIP busca aportar transparencia, eficiencia y previsibilidad, reduciendo cargas administrativas, mejorando la recaudación y consolidando un modelo de gestión más colaborativo.

El organismo contará con la participación consultiva de la Secretaría de Ingresos Públicos de la Provincia, representada en el acto por Gerardo Pintucci y Carlos Massei, quienes destacaron la relevancia del acuerdo para fortalecer la relación entre las políticas municipales y provinciales.

El intendente Passerini estuvo acompañado por la subsecretaria de Ingresos Públicos, Magalí Díaz, en una ceremonia que marcó el resultado de un proceso iniciado en 2024, a través de las mesas de Encuentro de Integración Conjunta Administrativa-Tributaria.