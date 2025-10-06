Clima: Qué dice el pronóstico para Carlos Paz y las sierras

Una jornada fresca se vive este lunes 6 de octubre en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. Sin embargo, la buena noticia para los amantes del calor es que las temperaturas irán en ascenso a partir del día de mañana y se anuncia una máxima que podría alcanzar hasta 25 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional indica que los próximos días tendrán temperaturas agradables.

Para el miércoles 7 de octubre, se anuncia cielo despejado y una máxima que alcanzaría los 30 grados en algunas zonas de la provincia. Se adelantó además un fin de semana con calor sofocante y máximas que podrían alcanzar los 36 grados.