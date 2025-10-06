El 4 de noviembre
Con variadas actividades, se celebrará el Día de la Identidad Carlospacense
Villa Carlos Paz. El próximo 4 de noviembre se celebrará el Día de la Identidad Carlospacense, en una jornada donde habrá una variada agenda de actividades culturales, deportivas y recreativas en homenaje a los orígenes de la ciudad.
La fecha, en homenaje al nacimiento del fundador Carlos Nicandro Paz “es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra historia, reafirmar nuestra identidad y proyectar hacia las próximas generaciones el legado que dio origen a nuestra ciudad”, señalaron desde el municipio.
La declaración de este día como Asueto Administrativo Municipal, impulsada en 2024 por la Comisión de Identidad Carlospacense y el intendente Esteban Avilés, no solo reconoce el natalicio del fundador, sino que también pone en valor el compromiso histórico con el desarrollo turístico y cultural de Villa Carlos Paz.
Agenda de actividades
OCTUBRE
Viernes 10
• Homenaje a la escritora Venancia Barandier, autora de Los Lisiados (1920), en su residencia de Villa Suiza.
Domingo 12
• 11:00 h: Homenaje a la vida y obra de la Madre Tránsito Cabanillas, primera Beata argentina y carlospacense – Playa Esmeralda.
• 12:00 h: Procesión Náutica en homenaje a la Capilla San Roque, centro histórico y espiritual donde fue bautizada la Beata.
Viernes 17
• Homenaje en Punta Hidalgo.
Del jueves 30 de octubre al lunes 3 de noviembre
• 2° Feria Internacional del Libro “Identidad que trasciende al mundo”, en el Paseo de los Artesanos.
NOVIEMBRE
Sábado 1
• Maratón “Carlos Nicandro Paz” – Costa del Lago. Largada: Parque de Asistencia, 18:30 h.
- Distancias familiares recreativas: 2K y 5K (entrada libre y gratuita).
- Distancia competitiva: 10K (inscripción con costo en www.clubrunners.fun).
Lunes 3
• 11:00 h: Homenaje a la memoria de Ernesto Sábato y conmemoración del Bosque de la Poesía.
Martes 4 – Día de la Identidad Carlospacense
• Acto protocolar.
• Inauguración de la muestra del Concurso Fotográfico con Escuelas.
• Concierto Sinfónico a cargo de la Orquesta Municipal en los Jardines Municipales.
• Premiación del XXXIII Salón de Artes Visuales en el Salón Rizzuto.
• Presentaciones teatrales, de danza y música, entre otras actividades culturales.
Domingo 9
• Gran búsqueda del tesoro “Atesorarte 2025”, en homenaje a nuestra identidad.
Largada desde el Puente Centenario, en el centro de la ciudad.
Domingo 23
• Bicicleteada Familiar “Carlos Nicandro Paz” – Largada: Parque de Asistencia, Costa del Lago. 18:00 h.
Domingo 30
• Básquet por Nuestra Identidad Carlospacense – Estadio Arena, 18:00 h.