anses
Cronograma de pagos: quienes cobran este lunes
La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES) dio a conocer, por medio de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este lunes 6 de octubre.
Quiénes cobran este lunes
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción): Todas las terminaciones de DNI.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: Todas las terminaciones de DNI.
Prestación por Desempleo Plan 2: Todas las terminaciones de DNI.