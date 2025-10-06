anses

Cronograma de pagos: quienes cobran este lunes

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
lunes, 6 de octubre de 2025 · 11:14

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES) dio a conocer, por medio de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este lunes 6 de octubre.

Quiénes cobran este lunes

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción): Todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: Todas las terminaciones de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 2: Todas las terminaciones de DNI.

Comentarios