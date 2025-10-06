El circo tomó la costanera con un show para toda la familia

Este domingo, la costanera de Villa Carlos Paz se convirtió en escenario de una colorida jornada por el Día Nacional del Circo, organizada por la Dirección de Cultura del Gobierno de la Ciudad.

La Escuela Municipal de Circo desplegó un show a cielo abierto con números de acrobacias, telas, equilibrio, trapecio a vuelo y humor, acompañados por artistas invitados que animaron la tarde frente al lago. La propuesta reunió a familias enteras que se acercaron a disfrutar del espectáculo gratuito en un clima de alegría y participación.

La actividad formó parte del programa cultural municipal que busca acercar el arte a los espacios públicos y fomentar la participación comunitaria a través de espectáculos inclusivos y recreativos.