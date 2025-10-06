El lago San Roque vibró con la 2° fecha del Campeonato Clausura de Vela

Este fin de semana, el lago San Roque se convirtió nuevamente en epicentro del deporte náutico con la realización de la 2° fecha del Campeonato Clausura de Vela Clase J24, una de las categorías más competitivas del continente.

El evento, organizado por el Club Náutico Córdoba, reunió a diez regatas provenientes de distintas localidades de la provincia, que compitieron bajo excelentes condiciones climáticas y con un marco natural inmejorable.

La flota J24 más importante y numerosa de Sudamérica se encuentra radicada de manera permanente en Villa Carlos Paz, lo que garantiza la continuidad de futuras competencias y consolida a la ciudad como referente regional del deporte a vela.