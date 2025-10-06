El secretario del Tesoro de EE.UU. recibió a Luis Caputo

El secretario de Estado norteamericano, Scott Bessent, mantuvo este lunes en Washington su primera reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo. Así lo confirmó desde sus redes sociales, en medio de la expectativa sobre una ayuda financiera que le permita a la Argentina fortalecer sus reservas y afrontar los vencimientos de deuda en 2026.

“Me complace dar la bienvenida a Caputo y a la delegación argentina al Departamento del Tesoro. Durante su estadía aquí en Washington continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las fuertes políticas de la Argentina”, publicó Bessent en su cuenta de X.