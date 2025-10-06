El vino reunió a turistas y expertos en la gran noche de “Carlos Paz Wines”

Villa Carlos Paz se consolidó como punto de encuentro para los amantes del vino con la realización de la 2° edición de “Carlos Paz Wines”, una feria que reunió a más de 40 bodegas de prestigio nacional e internacional.

El evento, desarrollado en Espacio Mónaco, ofreció una amplia propuesta de degustaciones, finger food, charlas y catas guiadas que permitieron descubrir las últimas tendencias del mundo vitivinícola. La organización estuvo a cargo de La Cava Distribuidora, con el apoyo del Gobierno de la Ciudad, que impulsa este tipo de iniciativas para fortalecer la identidad gastronómica y turística local.

La jornada combinó vino, arte y buena música, consolidando a Villa Carlos Paz como referente enogastronómico y destino de experiencias sensoriales de nivel nacional.