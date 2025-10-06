Estudiantes carlospacenses clasificaron a la final nacional de competencias digitales

La Escuela Experimental con Énfasis en TIC ProA de Villa Carlos Paz volvió a destacarse a nivel provincial. Un equipo conformado por los estudiantes Gianni Melchiori, Morena Barros y Galo Melchiori, con la guía del docente asesor Marco Locati, obtuvo el primer puesto en la instancia jurisdiccional de la categoría Competencias Digitales de la Olimpíada Informática Argentina.

La competencia se realizó de forma virtual el pasado 12 de septiembre, desde las instalaciones de la institución local. En esta instancia participaron tres equipos del nivel 1 (de 1° a 3° año), cuatro del nivel 2 (de 4° y 5° año) y un equipo del nivel 3 (6° año), que fue el que clasificó a la siguiente etapa nacional.

Durante el certamen, los participantes debieron resolver situaciones problemáticas aplicando herramientas digitales: procesador de textos, hojas de cálculo, graficadores, editores de presentaciones y la creación de un material audiovisual. El desafío integró saberes de distintos espacios curriculares como lengua, historia, geografía y artes, mostrando el valor interdisciplinario del aprendizaje tecnológico.

Tras quedar entre los tres mejores equipos del país, los jóvenes representarán a Córdoba en la instancia nacional, que tendrá lugar el 24 de octubre y se desarrollará desde los laboratorios de la Universidad Tecnológica Nacional.