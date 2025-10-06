Folclore, baile y comidas típicas en la Fiesta de la Primavera de Plaza Belgrano

Este sábado, Plaza Belgrano se colmó de alegría con la Fiesta de la Primavera y Peña Abierta, evento que marcó el cierre de la Semana de las personas mayores en Carlos Paz.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de shows de folclore, presentaciones de artistas locales, baile y stands gastronómicos, en un ambiente de encuentro intergeneracional. El festejo fue organizado por el Gobierno de la Ciudad, que durante toda la semana impulsó una amplia agenda de propuestas recreativas, deportivas y culturales destinadas a promover la participación activa de las personas mayores.

Con gran acompañamiento del público, la celebración reflejó el espíritu de comunidad que caracteriza a la ciudad y la importancia de generar espacios donde los adultos mayores puedan compartir, expresarse y seguir siendo parte viva de la identidad carlospacense.