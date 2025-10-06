Global Big Day: Villa Carlos Paz se suma al día mundial de observación de aves

Villa Carlos Paz. La ciudad de Villa Carlos Paz participará en la segunda edición 2025 del Global Big Day el próximo 11 de octubre. El municipio invita a disfrutar de un día de turismo de naturaleza. El encuentro es el sábado 11 de octubre a las 9:00 h en la costa del lago (Illia y Artigas).

La actividad no requiere experiencia previa en la observación de aves. Irán acompañados por personal técnico del área de Ambiente del municipio. Se recomienda a los participantes asistir con ropa cómoda, gorra, protección solar y agua. Se puede llevar cámara de fotos, binoculares, teléfonos celulares, libreta de notas y guía de observación de aves.

Actividad en los Parques Nacionales

Los Parques Nacionales en conjunto con los municipios locales se preparan para recibir expertos, aficionados, estudiantes, observadores de aves y comunidad en general, interesada en aprender sobre la variedad de especies de aves que se refugian y transitan en las áreas protegidas de nuestro país.

En esta edición del Global Big Day, más de 35 parques nacionales participarán activamente, organizando actividades y experiencias para los visitantes. El Parque Nacional Quebrada del Condorito está organizando una actividad especial para este día, los interesados pueden inscribirse en [email protected]

Este evento anual de observación de aves es organizado por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, un día en el que observadores de aves de todo el mundo se unen para registrar la mayor cantidad posible de especies de aves.

