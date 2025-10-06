Habrá descuentos del 30% y reintegros de hasta $35.000 en nafta y gasoil

Las estaciones YPF, Shell, Axion y Puma anunciaron importantes beneficios durante todo el mes de octubre. Hay descuentos del 30% y reintegros de hasta $35.000 en nafta y gasoil para quienes paguen con aplicaciones de bancos y billeteras digitales.

En ese sentido, se conoció que los socios de Serviclub (que pagan desde la App YPF) obtendrán 10% de ahorro en nafta y diésel Infinia los lunes, con tope semanal de $3.000. Pero además, percibirán un 6% de descuento todos los días de 0 a 6 de la mañana, acumulable con el anterior y un 5% extra para socios del ACA, con tope mensual de $11.500.

Asimismo, se establecieron beneficios con Macro, Comafi, ICBC, Santander e Hipotecario, con reintegros que van desde $5.000 hasta $25.000 mensuales, según la categoría y forma de pago.

Para los clientes de Shell, mediante el uso de Shell Box se accede a un 10% de descuento durante los miércoles para combustibles V-Power (tope $4.000 por semana) y hay promociones con Tarjeta 365, Banco Comafi y Jumbo+.

Por su parte, los usuarios de Axion Energy (App On) obtienen 10% de descuento los lunes y viernes en combustibles Quantium, con topes de $5.000 a $7.500 y también hay beneficios con Ualá, Comafi y BBVA, con reintegros de hasta $20.000 mensuales.

Finalmente, quienes utilizan la app Puma Pris y cargan en las estaciones Puma, reciben un 10% de descuento en todos los combustibles, hasta 50 litros por día y además acceden a promociones de Banco Nación, Comafi, Credicoop, Patagonia y Columbia, con reintegros que alcanzan los $35.000 en el mes.