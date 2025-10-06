Huerta Grande celebró la Fiesta Regional del Adulto Mayor con música y baile

La ciudad de Huerta Grande celebró este sábado una nueva edición de la Fiesta Regional del Adulto Mayor, un evento que convocó a vecinos de toda la región en el Balneario Municipal, con una jornada colmada de música, baile y momentos de encuentro.

Los participantes compartieron un almuerzo a la canasta, disfrutaron de shows musicales en vivo y participaron con entusiasmo en clases de ritmos y actividades recreativas organizadas por el programa Huerta Grande en Movimiento.

El intendente Germán Corazza, junto a la secretaria de Gobierno Lucrecia Cavanna, el director de Desarrollo Social Nelson Romero y la coordinadora Laila Abulafia, acompañaron la celebración que puso en valor la participación activa y el bienestar de las personas mayores.

La jornada concluyó con un clima de alegría y compañerismo, reafirmando el compromiso del municipio con la promoción de espacios de integración y recreación para los adultos mayores.