Jardines nativos: una propuesta ecológica reunió a vecinos en el Aula Ambiental

Este sábado, el Aula Ambiental de Villa Carlos Paz abrió nuevamente sus puertas para compartir una jornada educativa y participativa con vecinos y turistas. En esta oportunidad, la actividad incluyó una charla–taller titulada “Jardines nativos”, a cargo de la bióloga Cecilia Eynard, quien brindó herramientas prácticas para incorporar especies autóctonas en patios, balcones y espacios verdes de la ciudad.

Durante el encuentro se destacó la importancia de promover la biodiversidad local, reducir el consumo de agua y favorecer la presencia de polinizadores, generando conciencia sobre cómo cada acción individual puede contribuir al equilibrio ambiental.

El espacio se consolidó como un punto de referencia para la educación ecológica en Carlos Paz, ofreciendo actividades abiertas que invitan a reflexionar sobre el vínculo entre la comunidad y la naturaleza.