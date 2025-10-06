La aventura de Milei, «el Jefe» y Espert en la Aerosilla de Carlos Paz

Era febrero del 2021, plena pandemia. Con el propósito de hacer pie en las sierras de Córdoba, Javier Milei visitó la Aerosilla de Villa Carlos Paz acompañado por su hermana Karina, José Luis Espert y el polémico Diego Spagnuolo. La aventura formaba parte de las acciones de campaña y en la imagen, tomada en lo alto del cerro, puede verse al presidente junto a dos estrechos colaboradores que hoy se encuentran envueltos en escándalos y denuncias.

Milei subió por la Aerosilla en la misma silla de Espert, sin imaginarse siquiera que cuatro años después, el candidato a diputado nacional enfrentaría duros señalamientos por su presunta relación con el empresario Fred Machado, acusado en Estados Unidos de fraude, lavado de dinero y narcotráfico.

Espert ha tratado de explicar públicamente sobre su vínculo con Machado, indicando que lo conoció como un «empresario exitoso» y que recibió 200.000 dólares en concepto de adelanto por un trabajo de consultoría económica para una empresa minera vinculada a Machado en Guatemala. Si bien Espert ha negado las acusaciones, en un contexto donde el entramado legal de Machado sigue siendo investigado, la situación derivó en la renuncia a su candidatura.

Pero lo curioso de aquellos días en Carlos Paz, es que el grupo también estaba integrado por Diego Spagnuolo. Ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), fue apartado de su cargo recientemente tras la difusión de audios que sugieren presuntos pedidos de coimas en contrataciones. Este escándalo de corrupción dentro de una dependencia estatal que maneja fondos sensibles ha generado una fuerte crisis interna y un revuelo en la opinión pública. Spagnuolo era, además, abogado personal de Milei antes de asumir su cargo.

La serie de fotografías tomadas en aquel distante verano, cobran un nuevo significado en medio de la controversia que sacude al gobierno de Milei y demuestran el vínculo cercano que el presidente mantenía con los acusados.