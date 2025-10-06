La «Luna del Cazador» brilló sobre Villa Carlos Paz y dejó postales increíbles

El cielo de Villa Carlos Paz volvió a regalar una escena inolvidable. La Luna llena del Cazador, brillante y majestuosa, se alzó este fin de semana sobre las sierras y tiñó la noche de una luz dorada que dejó postales únicas.

Las imágenes fueron tomadas por la fotógrafa Nahir Urfalian desde las terrazas del barrio Playas de Oro, donde el reflejo lunar sobre las sierras cordobesas ofreció un espectáculo natural que muchos vecinos salieron a admirar.

El nombre “Luna del Cazador” proviene de antiguas tradiciones indígenas de América del Norte, que marcaban esta fase lunar como el momento ideal para iniciar la caza después de la cosecha. Con los campos despejados y la luz intensa del satélite, los pueblos aprovechaban las noches para prepararse para el invierno.

Hoy, aunque la caza ya no forme parte de la vida cotidiana, el nombre se mantiene como un recordatorio de la conexión ancestral entre el ser humano y el cielo, una invitación a contemplar, conectar y dejarse inspirar.