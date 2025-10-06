Las localidades más frías de Córdoba donde el termómetro marcó bajo cero

Tras un fin de semana con máximas cercanas a los 40º, llegó el viento sur y hubo un importante descenso de la temperatura en las sierras de Córdoba. La semana arrancó este lunes 6 de octubre con un amanecer fresco y hubo varias localidades de la provincia que registraron temperaturas bajo cero.

El punto más frío se ubicó dentro del Valle de Punilla y el termómetro marcó -3.9º.

Hubo 10 localidades donde las mínimas se ubicaron por debajo de los 0º y el récord de la jornada lo tuvo el Parador El Cóndor, en las Altas Cumbres. En el segundo lugar se ubicó Los Reartes con -1,9° y Los Vallecitos con -1.6°.

En Cañada del Sauce, la mínima cayó a -1.3°, mientras que en Ambul se registraron -0.8° y en San Antonio de Arredondo, -0.6°. El listado sumó además a Tabaquillo (-0.5°), La Población (-0.3°), Casa Grande (-0.3°) y Villa de Soto (0.0°).