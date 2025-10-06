Pavimentaron la Ruta 28 que conecta el Valle de Punilla con Cruz del Eje

Un avance histórico se logró con la pavimentación de la Ruta 28 que conecta el Valle de Punilla con la zona de Cruz del Eje. Esta mejora en la infraestructura vial fortalecerá la conectividad entre localidades, impulsará el turismo y el desarrollo económico.

Pero además, brinda a vecinos y visitantes mayor seguridad y comodidad en sus traslados.

«Cada tramo asfaltado representa más oportunidades, mejor calidad de vida y crecimiento para toda la comunidad»; expresaron desde la Municipalidad de Tanti, una de las poblaciones más beneficiadas por los trabajos.

La Ruta Provincial 28 tiene una extensión de aproximadamente 170 km y orientación oeste-este. Su recorrido por las Sierras Grandes ofrece paisajes naturales y es un importante corredor turístico que conecta localidades como Tanti, Los Gigantes, Cerro Blanco y Taninga.

Durante el 2025, se avanzó en la colocación de asfalto en los tramos Tanti-Cerro Blanco y Tala Cañada-Taninga para mejorar la transitabilidad. El objetivo es crear un nuevo corredor turístico de gran belleza natural, que además ofrezca una alternativa vial al Camino de las Altas Cumbres y el diseño de la obra busca minimizar el impacto ambiental en la topografía accidentada de la zona.