¿Qué día será izada por primera vez la bandera de Carlos Paz?

El gobierno municipal dará inicio a una serie de actividades que marcarán los festejos por el Día de la Identidad Carlospacense, fecha establecida el 4 de noviembre, y se vivirá un momento histórico cuando sea izada por primera vez la bandera oficial de Villa Carlos Paz.

Sin lugar a dudas, será un acontecimiento que quedará marcado en la memoria y escrito en las páginas de la historia local.

Durante todo el mes de noviembre, habrá eventos culturales, deportivos, reconocimientos especiales, la inauguración del monumento a Ernesto Sábato y la realización de la segunda edición de la Feria Internacional del Libro, entre otras actividades.

Sin dudas, uno de los momentos más esperados será el izamiento de la bandera en los jardines municipales durante el próximo 4 de noviembre. Carlos Viotti, secretario de Educación de la Municipalidad, expresó: «El 4 de noviembre es el día en que celebramos nuestra identidad, más allá que la queremos poner en valor todos los días. Ese día lo hemos elegido por ser el día del nacimiento de nuestro fundador, Carlos Nicandro Paz».

«Vamos a tener una nutrida agenda de actividades, entre las cuales se encuentra el izamiento por primera vez y oficial en el Palacio Municipal de la bandera de Villa Carlos Paz. Así que ese día va a ser enarbolada por primera vez en el marco de los festejos y, por supuesto, invitamos a todos los vecinos a participar»; completó.