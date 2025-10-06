Recorre con un dron la nueva Ruta 28, la obra que une Tanti y Cerro Blanco

La Ruta Provincial 28 avanza hacia un cambio histórico para Córdoba. Actualmente, se ejecuta la primera etapa de pavimentación entre Tanti y Cerro Blanco, un tramo clave dentro del plan que busca conectar el Valle de Punilla con el Valle de Cruz del Eje, generando un nuevo corredor turístico y productivo en el oeste provincial.

uD83DuDEA7 Avanza la pavimentación de la Ruta 28, que une Tanti (Punilla) con Cerro Blanco (departamento Cruz del Eje).

“Esta primera etapa genera conectividad entre dos valles”, dijo el intendente Emiliano Paredes.

uD83CuDFA5 Mirá el video del dron uD83DuDC47#Ruta28 #Córdoba pic.twitter.com/yU38e1xVPa — EL DIARIO (@diariocarlospaz) October 6, 2025

El intendente de Tanti, Emiliano Paredes, destacó la magnitud de los avances y el impulso regional que representa esta obra:

“Esta primera etapa que une Tanti con Cerro Blanco, llevada adelante por la gestión de Martín, hará un camino turístico que genera conectividad entre dos valles: el Valle de Punilla y el Valle de Cruz del Eje, y está próximo a finalizar”, expresó.

La pavimentación de la Ruta 28 permitirá mejorar la transitabilidad, la seguridad vial y el acceso a zonas rurales hasta ahora conectadas solo por caminos de ripio. El proyecto completo contempla la extensión del asfalto hacia Tala Cañada y Taninga, lo que consolidará la vinculación definitiva entre Punilla y Traslasierra.

Con una extensión total de aproximadamente 170 kilómetros, la traza atraviesa las Sierras Grandes, ofreciendo paisajes de altura que la posicionan como una de las rutas escénicas más atractivas de Córdoba.

Desde la Municipalidad de Tanti remarcaron que cada tramo asfaltado representa “más oportunidades, mejor calidad de vida y crecimiento para toda la comunidad”, en una obra que combina desarrollo, conectividad y turismo sustentable.

La obra

En el aspecto técnico, la obra de pavimentación de la Ruta Provincial 28 entre Tanti y Cerro Blanco contempla una calzada de 6,70 metros de ancho en zona rural, compuesta por subbase y base granular sobre las cuales se aplica una carpeta de concreto asfáltico que asegura durabilidad y buena adherencia al tránsito. En los sectores urbanos, la calzada se amplía a 8 metros de ancho e incorpora banquinas, cunetas y obras de drenaje para evitar acumulaciones de agua, con especial atención a los cruces naturales de arroyos serranos.

Los trabajos se desarrollan con dos frentes de obra simultáneos, uno desde Tanti hacia Cerro Blanco y otro desde Tala Cañada hacia Taninga, lo que permite avanzar en paralelo sobre distintos sectores de montaña y optimizar los plazos de ejecución. El diseño vial prioriza la seguridad, la durabilidad y la adaptación a la topografía, minimizando el impacto ambiental en la zona de Sierras Grandes.