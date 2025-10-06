Una familia de Carlos Paz necesita ayuda tras el incendio de su vivienda

El pasado viernes en horas de la mañana, una familia de Villa Carlos Paz sufrió un incendio en su vivienda y ahora necesita ayuda para salir adelante. El lamentable suceso se produjo en la calle San Luis y si bien resultaron ilesos, los moradores del inmueble perdieron casi todo lo que tenían y ahora deben realizar varias refacciones para volver a la propiedad.

Por eso, apelan a la solidaridad y dieron a conocer que necesitan ropa para niños de 9, 12 y 17 años, ropa de hombre talle XXL (pantalón 44/46), zapatillas talles 37, 38 y 44, ropa para hombre mayor (camisa o pantalón de vestir.)

En el incendio, también se vieron afectados algunos de sus muebles, por lo que necesitan, sillas, mesas y mercadería.

«Ayer sufrimos un incendio en nuestra casa y perdimos casi todo. Gracias a Dios estamos bien, pero por el momento no podemos volver a entrar, ya que hay que revisar todo el cableado eléctrico y limpiar el hollín que cubre la casa entera»; expresaron días atrás en sus redes sociales.

Para ayudar a la familia se puso un Alias a disposición: brunodonato.mp