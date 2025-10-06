Una niña fue hospitalizada tras sufrir un accidente en la costanera

Una niña de siete años fue atropellada por una bicicleta de paseo turístico en la costanera de Villa Carlos Paz y terminó en el Hospital Sayago. Según pudo conocer EL DIARIO, el hecho ocurrió el domingo pasado en horas de la tarde, cuando la menor se encontraba acompañada por sus padres.

La pequeña se trasladaba en una bicicleta que fue embestida por el rodado donde iba una familia.

Ante la preocupación que ocasionó el impacto, la madre decidió subirla inmediatamente a su vehículo y la trasladó por sus propios medios al nosocomio local. Luego de realizarle curaciones y estudios médicos para descartar fracturas o lesiones internas, la niña regresó a su hogar y trascendió que se encuentra fuera de peligro.

La madre de la menor expresó: «Entiendo que un accidente le puede pasar a cualquiera, pero se debe tener responsabilidad; cada vez más gente y cientos de niños eligen la costanera para hacer actividades y una bici de ese tamaño (donde pasean varias personas) puede ser un peligro si no se tiene más precaución. Nos han dicho que no es la primera vez que pasa».