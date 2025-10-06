Villa Carlos Paz: ¿Qué está pasando en las aguas del lago San Roque?

Vecinos y turistas reportaron un extraño fenómeno en las aguas del lago San Roque de Villa Carlos Paz. Pese a las diversas teorías que se originaron al respecto, lo cierto es que no se trata de alguna criatura misteriosa ni tampoco de un suceso natural. La explicación se encuentra en el funcionamiento de los equipos de oxigenación que fueron instalados como una medida para mitigar la proliferación de algas tóxicas.

El lago San Roque es el principal reservorio de agua potable para una gran parte de la ciudad de Córdoba y enfrenta desde hace décadas un severo problema de eutrofización: una sobrecarga de nutrientes (principalmente fósforo y nitrógeno) que desencadena la explosión anual de cianobacterias, coloquialmente conocidas como «algas verdes».

Desde su instalación antes de la pandemia, los aireadores inyectan oxígeno en las capas más profundas del agua a través de motores y mangueras. Esto cumple una doble función clave, por un lado ayudan a romper la termoclina (la capa de agua que se forma en verano con grandes diferencias de temperatura entre la superficie y el fondo), permitiendo la mezcla del agua; y por otro, al aportar oxígeno y generar movimiento, se busca desfavorecer las condiciones para el crecimiento explosivo de las algas en las capas superiores. También se ha propuesto su uso para evitar la liberación de fósforo del sedimento ante la falta de oxígeno.

Los aireadores, junto con la colocación de barreras flotantes para la remoción manual de las algas en floración, forman parte del plan de contingencia para el abordaje de la calidad del agua.

Recientemente, se viralizó un video que muestra su funcionamiento y despertó la curiosidad de cientos de usuarios en las redes.