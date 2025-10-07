Avanza la red de agua en el barrio Mirador del Lago de Bialet Massé

La Municipalidad de Bialet Massé continúa con los trabajos de infraestructura hídrica en barrio Mirador del Lago, donde se avanza en la extensión de la red de cañerías de agua potable con el objetivo de mejorar la distribución del servicio en la zona.

Las tareas son ejecutadas por personal municipal y forman parte del plan de obras que busca fortalecer el acceso equitativo al agua potable en distintos barrios de la ciudad.

Según informaron desde el área de Obras Públicas, la nueva red permitirá mejorar la presión y calidad del suministro, además de evitar las conexiones clandestinas, garantizando una distribución segura y regular del recurso.

Estas acciones se enmarcan dentro del compromiso del Municipio por mejorar los servicios esenciales y acompañar el crecimiento urbano de Bialet Massé con infraestructura sostenible.