Colocan delineadores sobre las rutas 38 y E55 para ordenar el tránsito

La Municipalidad de Bialet Massé informó que se realizaron trabajos de colocación de delineadores viales sobre dos de los principales corredores de la localidad: la Ruta Nacional 38 y la Ruta E55.

El operativo se llevó a cabo por personal municipal, que instaló más de 200 metros lineales de delineadores en la intersección de Ruta 38 y Mariano Moreno, y otros 300 metros en el cruce de Ruta E55 y Juárez Celman.

Estas tareas forman parte de las acciones permanentes de ordenamiento y prevención vial que lleva adelante el municipio, con el propósito de evitar maniobras peligrosas, mejorar la circulación y priorizar la seguridad de conductores y peatones.

Desde la comuna destacaron que la señalización cumple un rol clave en la reducción de siniestros viales, especialmente en zonas de alto tránsito y cruces urbanos.