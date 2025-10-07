Cómo, cuándo y dónde se celebrará el Día de la Identidad Carlospacense

La ciudad de Villa Carlos Paz se prepara para celebrar el Día de la Identidad Carlospacense con variadas propuestas culturales, deportivas y recreativas en un homenaje a sus orígenes. La fecha ha sido establecida el 4 de noviembre en coincidencia con el cumpleaños del fundador Carlos Nicandro Paz y se presenta como una oportunidad para reflexionar sobre la historia, reafirmar la identidad y proyectar hacia las próximas generaciones un legado.

Se trata de un día simbólico que recuerda las obras fundacionales de Paz, entre ellas el canal de riego, que permitió la habitabilidad de nuestra región y el crecimiento de la comunidad.

Es importante destacar que la declaración de este día como asueto administrativo municipal, impulsada en 2024 por la Comisión de Identidad Carlospacense y el intendente Esteban Avilés, no solo reconoce el natalicio del fundador, sino que también pone en valor el compromiso histórico con el desarrollo turístico y cultural de Villa Carlos Paz.

El 4 de noviembre se hará un acto oficial, se dejará inaugurada la muestra del Concurso Fotográfico con Escuelas, habrá un concierto sinfónico a cargo de la Orquesta Municipal en los Jardines Municipales, se llevará adelante la premiación del XXXIII Salón de Artes Visuales en el Salón Rizzuto y habrá presentaciones teatrales, de danza y música.

Las acciones conmemorativas continuarán el viernes 10 de octubre con un homenaje a la escritora Venancia Barandier, autora de Los Lisiados (1920), en su residencia de Villa Suiza y continuarán el domingo 12 a las 11 horas en Playa Esmeralda con un homenaje a la vida y obra de la Madre Tránsito Cabanillas, primera beata argentina y carlospacense. Asimismo, a las 12 horas dará inicio una procesión Náutica en homenaje a la Capilla San Roque, centro histórico y espiritual donde fue bautizada la beata y que se encuentra sumergida bajo las aguas del lago San Roque.

Asimismo, el viernes 17, se realizará un homenaje a los pioneros en Punta Hidalgo.

Dentro del calendario, seguirá la Feria Internacional del Libro (en su segunda edición) que se llevará adelante del jueves 30 de octubre al lunes 3 de noviembre en el Paseo de los Artesanos. El día lunes 3 de noviembre a las 11 horas está previsto un homenaje a la memoria de Ernesto Sábato en el Bosque de la Poesía.

En lo que respecta a los eventos deportivos, el sábado 1 de noviembre se correrá la maratón «Carlos Nicandro Paz» en la costanera del lago con largada a las 18,30 horas en el Parque de Asistencia.

Mientras que el domingo 9, se concretará una gran búsqueda del tesoro con largada desde el Puente Centenario. Asimismo, el domingo 23 de noviembre, se programó la Bicicleteada Familiar «Carlos Nicandro Paz» con largada del Parque de Asistencia, y el domingo 30, se completará el calendario de eventos conmemorativos con el torneo Básquet por Nuestra Identidad Carlospacense a las 18 horas en el Estadio Arena.