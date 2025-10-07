Con un operativo interfuerzas se puso en marcha el CAPI en Malagueño

La departamental Santa María puso en marcha el cuerpo de acción preventiva interinstitucional (CAPI) junto a un operativo interfuerzas en la localidad de Malagueño.

El (CAPI), tiene el objetivo es fortalecer los lazos entre la comunidad comercial, la Guardia Local y las Fuerzas de Seguridad. Esta iniciativa marca el comienzo de una mesa de trabajo conjunta que buscará afinar detalles para una implementación efectiva. La estrategia busca aumentar la visibilidad de las instituciones en el espacio público, mejorando así la percepción de seguridad entre vecinos y comerciantes.

Paralelamente, se llevó a cabo un Operativo Potenciado en sectores críticos de la ciudad, centrado en la prevención del delito y controles vehiculares exhaustivos. Este operativo se destacó por su carácter interinstitucional, con la participación de diversas unidades policiales de la Policía de la Provincia de Córdoba.

Se movilizaron efectivos del Departamento, unidades especiales como la FPA, SEOM, GOP, Patrulla Rural y personal de la Brigada Civil de Investigaciones. Participaron del operativo el Director de la Departamental Crio My Lic. Héctor Villagra, Referente Abog. del Ministerio de Seguridad Martín Núñez Cremades, Secretario de Gobierno José Pablo Heredia, Director de Prevención y Seguridad Ciudadana Marcos Romero, junto a la Subdirectora Crio Insp Lic Cecilia Farias entre Oficiales jefes superiores y personal de la Guardia Local de la Ciudad.

La continuidad y el fortalecimiento de estas acciones dependen del compromiso de todos los actores involucrados, así como de evaluaciones periódicas que permitan ajustar las intervenciones según las necesidades del entorno. Por último, en las acciones coordinadas se secuestraron el marco d 15 motocicletas por diversas infracciones al Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba ( Ley 10.326 ) y Ley de Tránsito Municipal.