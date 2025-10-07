Continúa la forestación de nodos con especies nativas en Cosquín

La ciudad de Cosquín avanza con la creación de nodos forestales de especies nativas, una iniciativa que integra políticas ambientales locales y provinciales. Este martes 7 de octubre a las 10:00 horas, se llevará a cabo una nueva jornada de forestación con flora autóctona en la primera rotonda de Juan B. Justo, en el barrio Villa Pan de Azúcar, sector oeste de la ciudad.

La actividad es organizada por la Subsecretaría de Ambiente y Economía Circular del Municipio de Cosquín, junto a la Subsecretaría de Biodiversidad de la Provincia de Córdoba y la Brigada Ambiental Cosquín, con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia.

El encuentro tiene como objetivo fortalecer la recuperación de la biodiversidad urbana, promover la participación ciudadana y mostrar el uso estratégico de los recursos ambientales en la implementación de políticas sostenibles.

El kit de reforestación provisto por el Ministerio incluye 230 árboles nativos de Córdoba, 2000 tubos forestales y herramientas profesionales como hoyadora a combustible, palas, desmalezadoras, barretas y elementos de protección personal, que permitirán optimizar las tareas de plantación y cuidado.

Esta acción se suma a las distintas jornadas desarrolladas durante el año en distintos puntos de la ciudad, consolidando una red de nodos forestales que aportan a la mitigación del cambio climático, la mejora del paisaje urbano y la conservación del monte nativo cordobés.