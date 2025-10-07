anses

Cronograma de pagos: quienes cobran este martes

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
martes, 7 de octubre de 2025 · 11:15

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos correspondiente a este martes 7 de octubre de 2025.

Las fechas alcanzan a beneficiarios de jubilaciones, pensiones, AUH, AUE y prestaciones del SUAF.

Quiénes cobran hoy martes 7 de octubre

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

Todas las terminaciones de documento: hasta el 10 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Cotributivas (PNC)

Todas las terminaciones de documento: hasta el 10 de octubre.

Comentarios