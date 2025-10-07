anses
Cronograma de pagos: quienes cobran este martes
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos correspondiente a este martes 7 de octubre de 2025.
Las fechas alcanzan a beneficiarios de jubilaciones, pensiones, AUH, AUE y prestaciones del SUAF.
Quiénes cobran hoy martes 7 de octubre
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)
Todas las terminaciones de documento: hasta el 10 de octubre.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Cotributivas (PNC)
Todas las terminaciones de documento: hasta el 10 de octubre.