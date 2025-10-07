Del calor al fresquito: qué dice el pronóstico para las sierras de Córdoba

Una semana con temperaturas cambiantes se vive en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y gran parte de las sierras de Córdoba. Tras el ingreso del viento sur durante la madrugada del domingo pasado, hubo una importante caída de los registros que provocó ayer un amanecer bajo cero en varias localidades de la provincia.

Para este martes 7 de octubre, se anuncia una máxima de 25 grados y una jornada soleada.

Las temperaturas irán en ascenso hacia el viernes 10 de octubre (fecha en la que se espera una máxima de 33 grados), pero los especialistas anticipan que el clima cambiará nuevamente hacia el fin de semana. Para el sábado, se anuncia una máxima de 23 grados que se repetirá durante el domingo 12 y una tendencia que se cortará el lunes 13.

La primavera muestra una notable amplitud térmica y se esperan además vientos con ráfagas de entre 40 y 60 km/h.

Con respecto a las lluvias, se adelantó que el fin de semana podrían registrarse algunas precipitaciones en la zona centro y norte de la provincia y se desconoce si serán eventos de magnitud con importantes milimetrajes.