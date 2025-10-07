Espert evalúa tomarse una licencia como diputado hasta el fin de su mandato

En las últimas horas José Luis Espert renunció a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista de La Libertad Avanza, y también dejó su cargo en la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja.

El presidente del cuerpo, Martín Menem, sin embargo, ya había oficializado el llamado a sesión para el miércoles a las 12. En ella, se tratarán tanto la separación de Espert de la Comisión de Presupuesto como los cambios a la ley que regula la utilización de los DNU por parte del Poder Ejecutivo y numerosos pedidos de interpelación a funcionarios nacionales, como la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, por las denuncias en el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En este contexto, el economista solicitaría una licencia hasta terminar su mandato el próximo 9 de diciembre.

Esta convocatoria será la primera en el recinto tras la renuncia de Espert a su candidatura y a la Comisión que debe discutir el Presupuesto 2026. Consumada la salida, la oposición emplazará a la Comisión, que será conducida por el oficialista Bertie Benegas Lynch para fijar un cronograma del debate y ponerle fecha a la firma de los dictámenes. Espert no estaría en el recinto el próximo miércoles y se pondría a consideración su pedido de licencia, si finalmente termina de concretarse.

En paralelo, el diputado radical Facundo Manes (Democracia para Siempre) insistirá con la expulsión directa de Espert de la Cámara baja. Como señaló en sus fundamentos: “La aplicación de una sanción de esta naturaleza exige, por mandato constitucional, el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros presentes, lo que refleja la gravedad y la excepcionalidad del acto”.