Inauguraron el Encuentro de Lectores y Escritores “Somos Punilla”

Valle Hermoso. Con un emotivo acto de apertura realizado este lunes, quedó oficialmente inaugurado el Segundo Encuentro de Lectores y Escritores “Somos Punilla - Uniendo Letras de la Argentina” en la localidad de Valle Hermoso.

Del evento participaron autoridades municipales, representantes de distintas localidades del Valle de Punilla, escritores, lectores y público en general, quienes se acercaron para compartir una jornada dedicada a la literatura, el arte y el intercambio cultural.

Las actividades continuarán este martes 7 de octubre en las instalaciones del Hotel El Castillo, ubicado en Santa Teresa 933, donde se desarrollarán charlas, presentaciones de libros y espacios de encuentro entre autores y lectores.

El encuentro “Somos Punilla” busca fortalecer los lazos culturales entre las comunidades del valle y promover la lectura como una herramienta de integración y crecimiento colectivo.