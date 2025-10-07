La Defensoría del Pueblo lanzó el Programa de Fortalecimiento Local en Noetinger

La Defensoría del Pueblo de Córdoba presentó en la localidad de Noetinger el Programa de Fortalecimiento Local y Regional, una iniciativa destinada a fortalecer la cooperación y el trabajo conjunto entre los municipios y comunas del Departamento Unión.

Durante la reunión informativa, intendentes y representantes comunales participaron de la exposición sobre los talleres y capacitaciones que la institución ofrece a las comunidades del interior provincial. El programa apunta a mejorar la gestión local, promover la participación ciudadana y consolidar redes de colaboración intermunicipal.

Desde la Defensoría destacaron que la propuesta busca acercar las herramientas institucionales al territorio, brindando apoyo técnico y acompañamiento a los gobiernos locales en temáticas vinculadas a derechos, acceso a la información y fortalecimiento comunitario.