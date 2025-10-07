La Defensoría del Pueblo tendrá un programa semanal de TV

La Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz contará con un programa semanal que se emitirá por la pantalla de Next Televisión. La premisa será informar a los vecinos sobre lo que sucede diariamente en la institución y sobre la función que llevan adelante Víctor Curvino, Jorge Álvarez y el equipo de trabajo.

De esta forma, se implementará una nueva forma de llegada a los carlospacenses con contenidos desarrollados por el equipo de prensa y comunicación que contiene la Defensoría del Pueblo. En ese sentido, la conducción estará a cargo de Roberto Ruiz y estará acompañado por Gabriela Mangoldt, actual Defensora del Pueblo Adjunta Suplente.

El programa se emitirá todo los miércoles y viernes a partir de las 19 horas a través del canal local Next TV y además se encontrará disponible todas las semanas en el canal de YouTube de la Defensoría.

«Junto a Víctor y a Jorge consideramos algo muy positivo la posibilidad de generar un nuevo canal de comunicación con la gente, teniendo en cuenta que desde el principio de esta gestión los vecinos son los verdaderos protagonistas de la Defensoría del Pueblo»; expresó el encargado de comunicación de la Defensoría del Pueblo.